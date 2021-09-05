Найтепліше, прогнозують метеорологи, буде у Криму, Херсонщині та на Закарпатті. Стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градусів тепла.

Актуально Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні, – метеорологи

Найтепліше буде на Півдні

Лише трішки прохолодніше на Півдні – Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі. Тут повітря прогріється до +18...+20.

Найменше пощастить на тепло жителям та гостям Київської області та Києва. Їм 6 вересня доведеться одягнутись тепліше, адже на термометрах будуть показники – + 13…15 градусів.

Тим часом, у Одеській, Херсонській та Миколаївській області – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло,

– порадувала прогнозом синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко зауважила, що найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки. Захищені від цього поки що південні регіони та Закарпаття.

Погода у містах України 6 вересня

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +13...+15

Прогноз погоди на 6 вересня / Зображення Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло.

Тому найближчим часом навіть найбільші ледацюги можуть розтягнути необхідну роботу і все встигнути)

Завтра, 6-го вересня, в Україні повсюди переважатиме суха погода – антициклон (карта 1).

Температура повітря.

Хотілося б вище, але осінь взялася за виконання своїх обов‘язків міцно. Вже минулої ночі градуси, як кошенята до мами-кішки, тулилися до нуля. Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0...-3 градуси (карта 2 нічної температури повітря на висоті 1,5 км).

Традиційно більш захищені від холоду регіони – Закарпаття та Південь України – уникнуть заморозків.

Протягом дня температура повітря підніметься до +13...+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18...+23 градуси.

У Києві понеділок 6-го вересня передбачається сухим. Ніч обіцяє холодну погоду, +3...+6 градусів, на околицях при проясненнях виникатимуть заморозки на ґрунті. Якщо прикриє тимчасовими хмарами, заморозки малоймовірні. Вдень у Києві потепліє поки що до +13...+15 градусів.

Надалі в Києві та в більшості областей України 'бабине' сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме.

Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване.

Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям.