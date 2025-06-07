В каких областях будет сильная жара +37 градусов, а где – ливни, грозы и град на выходных

В первые выходные лета в Украине ожидается жаркая погода. В части областей будут идти грозовые дожди, а кое-где даже будет град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

В ближайшие дни температура воздуха по всей территории Украины существенно повысится. Это произойдет из-за поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции.

Самые высокие показатели будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах, а в западной и северной частях прогнозируются грозовые ливни, которые местами могут сопровождаться шквалистыми порывами ветра и градом,

– отметил Кибальчич.

Метеоролог отметил, что существенно возрастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

В субботу, 7 июня, на Западе ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза, днем кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 – 22 метров в секунду.

Ветер преимущественно южного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15 – +20 градусов, днем +28 – +33 градуса, однако, в Волынской области +23 – +28.

В северных регионах в течение суток кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 – 22 метров в секунду.

Ветер южный/юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в пределах +16 – +21, днем +27 – +32 градуса.

В центральных областях жарко, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15 – +21 градусов, днем +29 – +34.

В южной части страны и в Крыму в течение суток ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +28 – +33, а на побережье морей +24 – +24.

В восточной части жаркая погода, преимущественно без осадков. Только на Харьковщине местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +28 – +33 градуса.

В воскресенье, 8 июня, в западных областях ночью местами небольшой кратковременный дождь и гроза, днем кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 – 22 метров на секунду.

Ночью ветер переменных направлений, днем южный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +15 – +21 градус, днем +28 – +33, в районе Полесья +22 – +27.

На севере ночью местами грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +17 – +22, днем +28 – +33 градуса.

В центральных областях прогнозируется малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +15 – +21, днем +32 – +37 градусов.

На юге и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +31 – +36, на побережье морей +25 – +30 градусов.

В восточных областях жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +5 – +10 градусов, днем +31 – +36.