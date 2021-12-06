В Украине несмотря на дождь и снег потеплеет до +15 градусов: прогноз погоды на 7 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 7 декабря, будет прохладной, но не морозной. В то же время во всех областях синоптики прогнозируют осадки.
Метеорологи также отмечают, что по всей территории столбики термометров будут показывать кардинально разную температуру. Следовательно, на Закарпатье будет холоднее – -2...+1 градус, в Крыму теплее – + 13...+15 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дожди со снегом и -2...+1 градус. На Востоке Украины стоит ожидать гораздо большего тепла – +7...+ 12 градусов и дождь.
В северных регионах синоптики информируют об осадках снега и дождя. Температура составит 0...+ 2 градуса. На Юге – осадки, там потепление +10...+15 градусов.
В Киеве во вторник, 7 декабря, предусматривают дождь со снегом и до +1...+3 градусов.
Погода в городах Украины 7 декабря
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...2
Винница – 0...2
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – + 10...+12
Симферополь – + 13...+15
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – 0...2
Сумы – + 2...+4
Полтава – + 7...+9
Днепр – +7...+9
Запорожье – +10...+12
Донецк – + 8...+10
Луганск – + 8...+10
Харьков – + 7...+9
Киев – + 1...+3