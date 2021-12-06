В Украине несмотря на дождь и снег потеплеет до +15 градусов: прогноз погоды на 7 декабря

Погода в Украине во вторник, 7 декабря, будет прохладной, но не морозной. В то же время во всех областях синоптики прогнозируют осадки.

Метеорологи также отмечают, что по всей территории столбики термометров будут показывать кардинально разную температуру. Следовательно, на Закарпатье будет холоднее – -2...+1 градус, в Крыму теплее – + 13...+15 градусов.

Читайте также Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время

Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дожди со снегом и -2...+1 градус. На Востоке Украины стоит ожидать гораздо большего тепла – +7...+ 12 градусов и дождь.

В северных регионах синоптики информируют об осадках снега и дождя. Температура составит 0...+ 2 градуса. На Юге – осадки, там потепление +10...+15 градусов.

В Киеве во вторник, 7 декабря, предусматривают дождь со снегом и до +1...+3 градусов.

Погода в городах Украины 7 декабря

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...2

Винница – 0...2

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – + 10...+12

Симферополь – + 13...+15

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – 0...2

Сумы – + 2...+4

Полтава – + 7...+9

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10...+12

Донецк – + 8...+10

Луганск – + 8...+10

Харьков – + 7...+9

Киев – + 1...+3



Прогноз погоды на 6 декабря / Данные Укргидрометцентра