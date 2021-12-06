Метеорологи також зазначають, що по всій території стовпчики термометрів показуватимуть кардинально різну температуру. Відтак, на Закарпатті буде найхолодніше – -2...+1 градус, у Криму найтепліше – +13...+15 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощі зі снігом і -2…+1 градус. На Сході України варто очікувати набагато більшого тепла – +7...+12 градусів і дощ.

У північних регіонах синоптики інформують про опади снігу та дощу. Температура становитиме 0…+2 градуси. На Півдні – опади, там потепління +10...+15 градусів.

В Києві у вівторок, 7 грудня, передбачають дощ зі снігом і до +1…+3 градусів.

Погода у містах України 7 грудня

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...-2

Рівне – 0...-2

Житомир – 0...2

Вінниця – 0...2

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – 0...2

Суми – +2...+4

Полтава – +7...+9

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +7...+9

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 6 грудня / Дані Укргідрометцентру