Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 7 декабря

Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Только на Юго-Востоке, ночью в большинстве западных областей существенных осадков не будет.

В северных, центральных и Харьковской – местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер в Украине юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

В течение суток от -2 до +3 градусов. Однако, на Юге ночью 0 – +5, днем +4 – +9, в Одесской области и в Крыму даже до +13 градусов.

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Прогноз погоды на 7 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах