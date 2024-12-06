Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 7 декабря

Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Только на Юго-Востоке, ночью в большинстве западных областей существенных осадков не будет.

В северных, центральных и Харьковской – местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер в Украине юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

В течение суток от -2 до +3 градусов. Однако, на Юге ночью 0 – +5, днем +4 – +9, в Одесской области и в Крыму даже до +13 градусов.

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погода на 7 декабря

Прогноз погоды на 7 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +1 – +3
  • Ужгород +1 – +3
  • Львов 0 – +2
  • Ивано-Франковск 0 – +2
  • Тернополь 0 – +2
  • Черновцы 0 – +2
  • Хмельницкий 0 – +2
  • Луцк 0 – +2
  • Ровно 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +8 – +10
  • Николаев +6 – +8
  • Херсон +6 – +8
  • Симферополь +9 – +11
  • Кропивницкий 0 – +2
  • Черкассы 0 – +2
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы -1 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Днепр 0 – +2
  • Запорожье +6 – +8
  • Донецк +2 – +4
  • Луганск 0 – +2
  • Харьков 0 – +2