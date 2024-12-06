Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 7 грудня

Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Тільки на Південному Сході, вночі в більшості західних областей істотних опадів не буде.

У північних, центральних та Харківській – подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Протягом доби від -2 до +3 градусів. Однак, на Півдні вночі 0 – +5, вдень +4 – +9, на Одещині й у Криму навіть до +13 градусів.

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Прогноз погоди на 7 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах