Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 7 грудня

Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Тільки на Південному Сході, вночі в більшості західних областей істотних опадів не буде.

У північних, центральних та Харківській – подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Протягом доби від -2 до +3 градусів. Однак, на Півдні вночі 0 – +5, вдень +4 – +9, на Одещині й у Криму навіть до +13 градусів.

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погода на 7 грудня

Прогноз погоди на 7 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +1 – +3
  • Ужгород +1 – +3
  • Львів 0 – +2
  • Івано-Франківськ 0 – +2
  • Тернопіль 0 – +2
  • Чернівці 0 – +2
  • Хмельницький 0 – +2
  • Луцьк 0 – +2
  • Рівне 0 – +2
  • Житомир 0 – +2
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +8 – +10
  • Миколаїв +6 – +8
  • Херсон +6 – +8
  • Сімферополь +9 – +11
  • Кропивницький 0 – +2
  • Черкаси 0 – +2
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми -1 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро 0 – +2
  • Запоріжжя +6 – +8
  • Донецьк +2 – +4
  • Луганськ 0 – +2
  • Харків 0 – +2