Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 7 грудня
Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Тільки на Південному Сході, вночі в більшості західних областей істотних опадів не буде.
У північних, центральних та Харківській – подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Протягом доби від -2 до +3 градусів. Однак, на Півдні вночі 0 – +5, вдень +4 – +9, на Одещині й у Криму навіть до +13 градусів.
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Прогноз погоди на 7 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +1 – +3
- Ужгород +1 – +3
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль 0 – +2
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький 0 – +2
- Луцьк 0 – +2
- Рівне 0 – +2
- Житомир 0 – +2
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +8 – +10
- Миколаїв +6 – +8
- Херсон +6 – +8
- Сімферополь +9 – +11
- Кропивницький 0 – +2
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – +2
- Суми -1 – +2
- Полтава 0 – +2
- Дніпро 0 – +2
- Запоріжжя +6 – +8
- Донецьк +2 – +4
- Луганськ 0 – +2
- Харків 0 – +2