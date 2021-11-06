Почти во всех областях будет тепло и солнечно: прогноз погоды на 7 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, будет теплой и солнечной почти по всей территории. Лишь в нескольких западных областях может накрапывать дождь. Столбики термометров будут достигать от +7 до +15 градусов.
Синоптики прогнозируют в Украине довольно теплый осенний день. Однако ночью местами будут заморозки.
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Погода в регионах
Днем 6 ноября жителей почти всех регионов ожидает сухая и солнечная погода. Дождь возможен только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Средняя температура воздуха составит +10...+12 градусов, свежее всего будет на Закарпатье – +7...+9 градусов, теплее всего – на Херсонщине и в Крыму – +13...+15 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, разгоняется до 3 – 8 метров в секунду.
В Киеве тоже будет тепло и без осадков. Воздух прогреется до +9…11 градусов.
Погода в городах Украины 7 ноября
Ужгород – +7..+9
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +11...+13
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 7 ноября / Карта Укргидрометцентра