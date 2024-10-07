Грозы и шквальный ветер: в двух областях предупредили об ухудшении погоды
В понедельник, 7 октября, в нескольких областях ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили об опасности.
С️иноптики предупреждают о грозах в Кировоградской и Полтавской областях. Ожидаются также шквалы ветра.
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Что известно об ухудшении погоды
По информации Кировоградского областного центра по гидрометеорологии, днем 7 октября по городу Кропивницкий и по Кировоградской области ожидается гроза. Также возможен значительный дождь. говорится о 15-49 миллиметров осадков.
В Кропивницком и местами по области шквал 15-20 метров в секунду.
В Полтаве и Полтавской области действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
В частности, синоптики предсказывают, что день 7 октября ожидаются грозы. Там действует I уровень опасности, желтый.
Уже началась вторая неделя октября. Впрочем, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. Метеоролог прогнозировал, что на этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода, с периодическими дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Ночью и утром в некоторых регионах возможны туманы, впрочем, это характерное явление для середины осени.