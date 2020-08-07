Прогноз погоды на 8 августа: вся Украина будет страдать от жары, на западе пройдут дожди
Погода в Украине в субботу, 8 августа, будет по-летнему жаркой, лишь на западе ожидаются дожди с грозами. Синоптики прогнозируют до +35 градусов.
Незначительную прохладу и дожди прогнозируют вокруг Карпат. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке.
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На западе Украины дожди будут освежать воздух на 2 – 4 градуса. Столбики термометров там покажут +27...+29 градусов. На востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в Восточных регионах будет в пределах +29...+31 градуса.
В южных регионах термометры покажут +33...+35 градусов, солнце иногда будет скрываться за облаками. Немного прохладнее будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов.
В Киеве суббота будет сухая и ясная с температурой воздуха +26...+28 градусов.
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Температура воздуха в городах Украины в субботу, 8 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – 27...+29
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +33...+35
Николаев – +32...+34
Херсон – +33...+35
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – + 26... + 28
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +32...+34
Донецк – +29...+31
Луганск –+29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине 8 августа / Скриншот из сайта Укргидрометцентра