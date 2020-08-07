Погода в Украине в субботу, 8 августа, будет по-летнему жаркой, лишь на западе ожидаются дожди с грозами. Синоптики прогнозируют до +35 градусов.

Незначительную прохладу и дожди прогнозируют вокруг Карпат. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке.

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На западе Украины дожди будут освежать воздух на 2 – 4 градуса. Столбики термометров там покажут +27...+29 градусов. На востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в Восточных регионах будет в пределах +29...+31 градуса.

В южных регионах термометры покажут +33...+35 градусов, солнце иногда будет скрываться за облаками. Немного прохладнее будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов.

В Киеве суббота будет сухая и ясная с температурой воздуха +26...+28 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины в субботу, 8 августа

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – 27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +33...+35

Николаев – +32...+34

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – + 26... + 28

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск –+29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29



Прогноз погоды в Украине 8 августа / Скриншот из сайта Укргидрометцентра