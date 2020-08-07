Погода в Україні у суботу, 8 серпня, буде по-літньому спекотною, лише на заході очікуються дощі з грозами. Синоптики прогнозують до +35 градусів.

Незначну прохолоду та дощі прогнозують навколо Карпат. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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На заході України дощі освіжатимуть повітря на 2 – 4 градуси. Стовпчики термометрів там покажуть +27...+29 градусів. На сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +29...+31 градусів.

У південних регіонах термометри покажуть +33...+35 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Трохи прохолодніше буде на півночі України. Повітря там прогріється до – +27...+29 градусів.

У Києві субота буде суха та ясна з температурою повітря +26...+28 градусів.

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Температура повітря в містах України у суботу, 8 серпня

Ужгород – +29…+31

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – 27…+29

Луцьк – +28…+30

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +28…+30

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +31…+33

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +26…+28

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +29…+31

Луганськ –+29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні 8 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру