Прогноз погоди на 8 серпня: вся Україна потерпатиме від спеки, на заході дощитиме
Погода в Україні у суботу, 8 серпня, буде по-літньому спекотною, лише на заході очікуються дощі з грозами. Синоптики прогнозують до +35 градусів.
Незначну прохолоду та дощі прогнозують навколо Карпат. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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На заході України дощі освіжатимуть повітря на 2 – 4 градуси. Стовпчики термометрів там покажуть +27...+29 градусів. На сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +29...+31 градусів.
У південних регіонах термометри покажуть +33...+35 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Трохи прохолодніше буде на півночі України. Повітря там прогріється до – +27...+29 градусів.
У Києві субота буде суха та ясна з температурою повітря +26...+28 градусів.
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Температура повітря в містах України у суботу, 8 серпня
Ужгород – +29…+31
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – 27…+29
Луцьк – +28…+30
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +28…+30
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +31…+33
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +26…+28
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +29…+31
Луганськ –+29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні 8 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру