Прогноз погоды на 8 августа: дожди и грозы наконец отступают
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 8 августа, будет теплой и солнечной. Дожди и грозы наконец отступят и позволят украинцам насладиться немного жарким летом.
Теплее всего будет на востоке и в части южных регионах. Там столбики термометров покажут до +33 градусов.
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На Западной Украине облачная погода продержится недолго. Уже вечером небо будет ясным, осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит +28...+30 градусов. На Восточной Украине будет значительно теплее – + 31...+33 градуса. Небольшие осадки возможны только утром, но существенных неудобств они не должны наделать.
В северных регионах небо будет ясным до самого завершения дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +27...+29 градусов. На юге ясному утру придет на смену облачная погода, которая будет держаться в регионах до самого вечера. Столбики термометров там покажут +31...+33 градуса.
В Киеве день обещает быть ясным, без осадков. Легкий ветерок будет немного охлаждать в +27...+29 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 8 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +28...+30
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +28...+30
Ровно – +28...+30
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +26...+28
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +31...+33
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +31...+33
Киев – +27...+29