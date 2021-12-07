На Западе – снег и мороз, на Востоке – солнце и тепло: прогноз погоды на 8 декабря

7 декабря 2021 , 15:59
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Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 8 декабря, поразит разнообразием. Пока западные области будет посыпать снег, на Востоке светит солнце, а остальные регионы польют дожди.

Солнечно будет только на Закарпатье, Донбассе и Луганщине. Облачно без снега и дождя – на Буковине и Волыни.

К теме Синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов в ближайшее время

В каких областях будет теплее всего

Теплее всего будет в Крыму, здесь столбики термометров поднимутся до +10...+12. Также плюсовая температура – ​​по всему Югу, в части центральных областей и на Востоке.

Тем временем жителям Запада и северных регионов придется столкнуться с морозом. Прохладнее всего будет на Волыни и Ровненщине, здесь температурные показатели будут колебаться в пределах -2...-4.

Обратите внимание! В Киеве 8 декабря обещают и днем ​​и ночью мокрый снег с дождем. Температура будет 0...-2. Ветер северо-восточный – 7 – 12 метров в секунду.

На дорогах – гололед

Метеорологи предупреждают о гололеде, который будет на дорогах всех западных областей, кроме Закарпатья. Также такая опасность подстерегает водителей на Севере и в части центральных регионов.

Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не только некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров. Мокрый снег будет налипать на деревьях, кабелях, что также несет определенную угрозу,
– предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 8 декабря

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – -1...-3
  • Ивано-Франковск – -1...-3
  • Тернополь – -1...-3
  • Черновцы – -1...-3
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – -2...-4
  • Ровно – -2...-4
  • Житомир – -1...-3
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +6...+8
  • Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 8 декабря / Данные Укргидрометцентра.

Автор: Ірина Пундор