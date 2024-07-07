До +38 градусов: в понедельник Украину накроет рекордная жара

В понедельник, 8 июля, в Украине ожидается жаркая погода. Температура в ряде областей пересечет отметку в +35 градусов, местами прогнозируют также кратковременные дожди и грозы.

Жара в большинстве областей ожидается в связи с распространением на территории Украины тропического воздуха из северных районов Африки. Украинцам советуют по возможности не выходить на улицу и пить больше жидкости.

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Какой будет погода 8 июля

8 июля температура в понедельник в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью достигнет +19 – 24 градусов. Днем ожидается сильная жара до +35 – 38 градусов. На остальной территории ночью +14 – 19, днем +28 – 33, на крайнем западе страны +25 – 30.

Ветер преимущественно северо-восточный – от 5 до 10 метров в секунду,

– отмечают в Укргидрометцентре.

Только в западных, днем и восточных областях синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

В Киеве 8 июля осадков не ожидается. Температура ночью опустится до +15 – 17, а вот днем киевлянам стоит готовиться к +30 на термометрах.

Во вторник, 9 июля, в Украине также преимущественно без осадков, лишь в западных, ночью восточных, днем и южных областях местами кратковременный дождь, гроза.

В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

На Киевщине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Его объявили с 7 по 9 июля.

По словам синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.