Прогноз погоды на 8 июня: Украина будет в плену ливней и гроз

Погода в Украине во вторник, 8 июня, будет дождливой, но теплой. Несмотря на значительное количество осадков, температура воздуха в Украине будет в среднем + 21...+23 градуса.

Теплее всего будет на Западе и юге нашей страны. Максимальная температура воздуха составит +26 градусов.

Важно Грозы и пожарная опасность в Украине: перечень регионов

По данным синоптиков, на Западной Украине ожидают грозы и дождливую погоду. Столбики термометров максимально покажут +23...+25 градусов. Местами сохранится значительная пожарная опасность. С утра до самого вечера на Восточной Украине небо будет покрыто облаками. Днем будет падать дождь с грозой. Температура воздуха составит + 21...+23 градуса.

На Севере погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Утро в южных регионах будет ясное, но уже днем небо будет скрываться за облаками. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов.

С самого утра в Киеве будет облачная погода. Вечером возможен мелкий дождь и грозы. Столбики термометров там покажут + 21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 31 мая

Ужгород – + 23...+25

Львов – + 23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 22...+24

Хмельницкий – + 22...+24

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 23...+25

Житомир – + 22...+24

Винница – + 22...+24

Одесса – + 23...+25

Николаев – + 23...+25

Херсон – + 23...+25

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – + 21...+23

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 21...+23

Полтава – + 21...+23

Днепр – + 21...+23

Запорожье – + 21...+23

Донецк – + 21...+23

Луганск – + 21...+23

Харьков – + 22...+24

Киев – + 21...+23



Прогноз погоды на 8 июня / Фото Укргидрометцентра