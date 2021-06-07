Прогноз погоды на 8 июня: Украина будет в плену ливней и гроз

Погода в Украине во вторник, 8 июня, будет дождливой, но теплой. Несмотря на значительное количество осадков, температура воздуха в Украине будет в среднем + 21...+23 градуса.
Теплее всего будет на Западе и юге нашей страны. Максимальная температура воздуха составит +26 градусов.
Важно Грозы и пожарная опасность в Украине: перечень регионов
По данным синоптиков, на Западной Украине ожидают грозы и дождливую погоду. Столбики термометров максимально покажут +23...+25 градусов. Местами сохранится значительная пожарная опасность. С утра до самого вечера на Восточной Украине небо будет покрыто облаками. Днем будет падать дождь с грозой. Температура воздуха составит + 21...+23 градуса.
На Севере погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Утро в южных регионах будет ясное, но уже днем небо будет скрываться за облаками. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов.
С самого утра в Киеве будет облачная погода. Вечером возможен мелкий дождь и грозы. Столбики термометров там покажут + 21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 31 мая
Ужгород – + 23...+25
Львов – + 23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 22...+24
Хмельницкий – + 22...+24
Луцк – + 24...+26
Ровно – + 23...+25
Житомир – + 22...+24
Винница – + 22...+24
Одесса – + 23...+25
Николаев – + 23...+25
Херсон – + 23...+25
Симферополь – + 22...+24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – + 21...+23
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 21...+23
Полтава – + 21...+23
Днепр – + 21...+23
Запорожье – + 21...+23
Донецк – + 21...+23
Луганск – + 21...+23
Харьков – + 22...+24
Киев – + 21...+23
Прогноз погоды на 8 июня / Фото Укргидрометцентра