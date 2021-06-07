Найтепліше буде на Заході та Півдні нашої країни. Максимальна температура повітря складатиме +26 градусів.

Важливо Грози та пожежна небезпека в Україні: перелік регіонів

За даними синоптиків, на Західній Україні очікують грози та дощову погоду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +23...+25 градусів. Подекуди зберігатиметься значна пожежна небезпека. З ранку до самого вечора на Східній Україні небо буде вкрите хмарами. Удень падатиме дощ із грозою. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

На Півночі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Ранок у південних регіонах буде ясний, але вже вдень небо буде ховатися за хмарами. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Із самого ранку у Києві буде хмарна погода. Ввечері можливий дрібний дощ та грози. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 31 травня

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +24...+26

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +22...+24

Київ – +21...+23



Прогноз погоди на 8 червня / Фото Укргідрометцентру