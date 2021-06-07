Найтепліше буде на Заході та Півдні нашої країни. Максимальна температура повітря складатиме +26 градусів.
Важливо Грози та пожежна небезпека в Україні: перелік регіонів
За даними синоптиків, на Західній Україні очікують грози та дощову погоду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +23...+25 градусів. Подекуди зберігатиметься значна пожежна небезпека. З ранку до самого вечора на Східній Україні небо буде вкрите хмарами. Удень падатиме дощ із грозою. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
На Півночі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. Ранок у південних регіонах буде ясний, але вже вдень небо буде ховатися за хмарами. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.
Із самого ранку у Києві буде хмарна погода. Ввечері можливий дрібний дощ та грози. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 31 травня
Ужгород – +23...+25
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +24...+26
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +22...+24
Суми – +21...+23
Полтава – +21...+23
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +21...+23
Харків – +22...+24
Київ – +21...+23