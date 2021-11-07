В Украину идет похолодание, дожди снова возвращаются: прогноз погоды на 8 ноября.
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.
В то же время в Симферополе осенью и не пахнет. Там столбики термометров покажут +17…+19 градусов.
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На западе Украины погода 8 ноября будет по-настоящему осенней – +8...+10 градусов. Солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков, но серьезных осадков не прогнозируют. На востоке будет несколько теплее – +11…+13 градусов. Небо, которое с утра затянет облаками, станет ясным ближе к вечеру.
В северных регионах тоже будет прохладно. Температура воздуха там будет составлять +9...+11 градусов. Небольшие дожди возможны в Киеве. Но большинство областей на севере дожди обойдут стороной. На юге будет значительно теплее – +14…+16 градусов. Но небо тоже окажется в плену облаков. Но, как прогнозируют синоптики, осадков они не принесут.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов.
Погода в городах Украины 8 ноября
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +8...+10
Прогноз погоды на 8 ноября / Карта Укргидрометцентру