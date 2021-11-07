В Украину идет похолодание, дожди снова возвращаются: прогноз погоды на 8 ноября.

Погода в Украине в понедельник, 8 ноября, будет прохладной и пасмурной. В центральных областях синоптики прогнозируют продолжительные дожди.

В то же время в Симферополе осенью и не пахнет. Там столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

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На западе Украины погода 8 ноября будет по-настоящему осенней – +8...+10 градусов. Солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков, но серьезных осадков не прогнозируют. На востоке будет несколько теплее – +11…+13 градусов. Небо, которое с утра затянет облаками, станет ясным ближе к вечеру.

В северных регионах тоже будет прохладно. Температура воздуха там будет составлять +9...+11 градусов. Небольшие дожди возможны в Киеве. Но большинство областей на севере дожди обойдут стороной. На юге будет значительно теплее – +14…+16 градусов. Но небо тоже окажется в плену облаков. Но, как прогнозируют синоптики, осадков они не принесут.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов.

Погода в городах Украины 8 ноября

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 8 ноября / Карта Укргидрометцентру