Водночас у Сімферополі осінню і не пахне. Там стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів.
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На Західній Україні погода 8 листопада буде по-справжньому осінньою – +8...+10 градусів. Сонце лише зрідка з'являтиметься з-за хмар, але серйозних опадів не прогнозують. На сході буде дещо тепліше – +11...+13 градусів. Небо, яке зранку затягне хмарами, стане ясним ближче до вечора.
У північних регіонах також буде прохолодно. Температура повітря там складатиме +9...+11 градусів. Невеличкі дощі можливі у Києві. Але більшість областей на півночі негода омине стороною. На півдні буде значно тепліше – +14...+16 градусів. Але небо також опиниться у полоні хмар. Але, як прогнозують синоптики, опадів вони не принесуть.
У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів.
Погода в містах України 8 листопада
Ужгород – +8...+10
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +7...+9
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +10...+12
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +10...+12
Київ – +8...+10
Прогноз погоди на 8 листопада / Карта Укргідрометцентру