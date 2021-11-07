Водночас у Сімферополі осінню і не пахне. Там стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів.

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На Західній Україні погода 8 листопада буде по-справжньому осінньою – +8...+10 градусів. Сонце лише зрідка з'являтиметься з-за хмар, але серйозних опадів не прогнозують. На сході буде дещо тепліше – +11...+13 градусів. Небо, яке зранку затягне хмарами, стане ясним ближче до вечора.

У північних регіонах також буде прохолодно. Температура повітря там складатиме +9...+11 градусів. Невеличкі дощі можливі у Києві. Але більшість областей на півночі негода омине стороною. На півдні буде значно тепліше – +14...+16 градусів. Але небо також опиниться у полоні хмар. Але, як прогнозують синоптики, опадів вони не принесуть.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів.

Погода в містах України 8 листопада

Ужгород – +8...+10

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +10...+12

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Київ – +8...+10



Прогноз погоди на 8 листопада / Карта Укргідрометцентру