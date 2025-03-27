Какой будет погода в апреле 2025: прогноз на месяц

Начало весны в Украине удивило аномальным теплом. Кое-где в первой половине марта пригрело до +25 градусов. Впрочем, дальше пришло похолодание с морозами и снегом. К счастью, надолго холод задержался. Снова пришло потепление.

Какой будет погода в апреле – ждать ли аномального тепла и много осадков, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на апрель 2025 года

По прогнозу синоптиков, в апреле средняя месячная температура воздуха в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. В частности, предполагается +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9.

Месячное количество осадков ожидаются в пределах нормы, – 30 – 52 миллиметра, в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров.

Интересно, что абсолютный минимум температуры, который фиксировали в апреле за всю историю наблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах Черниговской, Сумской и Харьковской областях даже -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.

Абсолютный максимум +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.