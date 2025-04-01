Синоптик сказала, когда в Украину придет весеннее тепло

Апрель в Украине начинается с достаточно спокойной весенней погоды. Впрочем, уже через несколько дней температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Потепление в Украине

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет ночью +2 – +9 градусов, на Юге +11, а дневные максимумы будут достигать +8 – +15 градусов, на Юге немного теплее. Такая температура сохранится до пятницы.

Уже на выходных, 5 – 6 апреля, в Украине ожидаются заливы холодного воздуха с северо-запада. Преимущественно это будет касаться западных и северных областей, частично центральных. Снижение температуры будет ощутимым. Кое-где на Западе и Севере даже возможен мокрый снег.

Впрочем, по расчетам на 31 марта, скорее всего, невысокие температурные показатели продержатся до следующей среды.

И уже определенный сдвиг в более весенние температуры будет после 9 апреля,

– отметила Наталья Птуха.

Заметим, средняя месячная температура в апреле может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Так, синоптики прогнозируют +6 – +9.

Ожидается, что месячное количество осадков достигнет 30 – 52 миллиметров, в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров. Это в пределах нормы.