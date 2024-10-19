Будет ли в октябре бабье лето

Несколько суток подряд в Украине еще сохранится прохладная погода с заморозками. Впрочем, уже вскоре температура воздуха снова возрастет.

Об этом накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха ответила, будет ли бабье лето после этих заморозков.

К теме Заморозки будут отходить: когда в Украине снова потеплеет: когда в Украине

Бабье лето

По словам синоптика, +20 уже не ожидается. Разве что в южных областях еще до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух. Максимум приходится на полдень. Впрочем, не более.

В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно,

– отметила Наталья Птуха.

Обратите внимание! Полное интервью о погоде до конца октября, в частности, будут ли дожди, сильные заморозки и снег, уже вскоре читайте на сайте 24 Канала.

Где будут сильные заморозки