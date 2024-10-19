Будет ли в октябре бабье лето
Несколько суток подряд в Украине еще сохранится прохладная погода с заморозками. Впрочем, уже вскоре температура воздуха снова возрастет.
Об этом накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха ответила, будет ли бабье лето после этих заморозков.
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Бабье лето
По словам синоптика, +20 уже не ожидается. Разве что в южных областях еще до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух. Максимум приходится на полдень. Впрочем, не более.
В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно,
– отметила Наталья Птуха.
Обратите внимание! Полное интервью о погоде до конца октября, в частности, будут ли дожди, сильные заморозки и снег, уже вскоре читайте на сайте 24 Канала.
Где будут сильные заморозки
- В Укргидрометцентре отметили, что ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Это II уровень опасности, оранжевый.
- В Полтавской, Кировоградской и Николаевской области 19 октября на поверхности почвы (І уровень опасности, желтый), 20 октября и в воздухе (II уровень опасности, оранжевый) заморозки 0 – -3 градуса.
- Между тем на остальной территории Украины 20 октября на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса (І уровень опасности, желтый).