Будут ли еще заморозки в мае: когда потеплеют, в каких областях прогнозируют +30

Первая половина мая в Украине была довольно прохладной. В части областей ударили заморозки до -5 градусов.

Ждать ли еще минусовой температуры до конца мая, когда наконец сильно потеплеет, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Заморозки отступят, или еще нет

Уже в течение ближайших дней в большинстве областей ожидается постепенное прогревание воздуха.

Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям,

– спрогнозировал Кибальчич.

Также в отдельные дни есть вероятность небольших, местами умеренных дождей с грозами. Ближе к выходным из-за усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Кроме того, сохранится высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.

Детальный прогноз погоды на неделю