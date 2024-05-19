Будут ли еще заморозки в мае: когда потеплеют, в каких областях прогнозируют +30
Источник:Meteoprog
Первая половина мая в Украине была довольно прохладной. В части областей ударили заморозки до -5 градусов.
Ждать ли еще минусовой температуры до конца мая, когда наконец сильно потеплеет, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Заморозки отступят, или еще нет
Уже в течение ближайших дней в большинстве областей ожидается постепенное прогревание воздуха.
Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям,
– спрогнозировал Кибальчич.
Также в отдельные дни есть вероятность небольших, местами умеренных дождей с грозами. Ближе к выходным из-за усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Кроме того, сохранится высокий уровень пожарной опасности в лесах и лесостепных районах.
Детальный прогноз погоды на неделю
- В понедельник ночью без существенных осадков, днем в западных и местами северных областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 15 – 17 метров в секунду. На остальной территории Украины без осадков. Ночью 8 – 13, днем 21 – 26 градусов.
- Во вторник ночью без существенных осадков, днем на Западе и местами на крайнем Севере небольшие кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных регионах Украины без осадков. Ночью 8 – 13, днем 22 – 27, а на Закарпатье уже до +30.
- В среду в Украине преимущественно без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье небольшие кратковременные дожди с грозами. В западной части днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Ночью 8 – 13, днем 22 – 27.
- В четверг ночью на Западе, днем также на Севере, в центральных областях и на Востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду. На Юге без осадков. Ночью уже 10 – 15 тепла, днем 22 – 27, но в южной части больше, в частности, 28 – 30 градусов.
- В пятницу на Западе, днем также в Одесской и Николаевской областях также ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью 9 – 14, днем 20 – 25, на юге до +28.
- В субботу, 25 мая, в Украине преимущественно без осадков. Только в Крыму и на крайнем Западе местами пройдут грозовые дожди. Ветер восточный / юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на юге, в Приазовье и на Донбассе порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью 7 – 12 градусов, днем 19 – 24.
- В воскресенье в Украине без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Юге, в Приазовье, Днепропетровской области и на Донбассе отдельные порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью 8 – 13, днем 19 – 24.