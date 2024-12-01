Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Смотрите также Будет ли еще тепло в декабре и когда придет похолодание: прогноз на месяц

Погода на неделю

По прогнозу Кибальчича, в течение недели погодные условия в Украине будут определяться преимущественно полем высокого давления и антициклонами. Поэтому существенные осадки не ожидаются.

Только во второй половине недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега,

– отметил метеоролог.

Ожидается, что ветер будет слабым. Кое-где возможны туманы с выпадением мороси и образованием изморози при минусовой температуре воздуха.

Прогноз погоды на 2 – 8 декабря