Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на тиждень
За прогнозом Кібальчича, протягом тижня погодні умови в Україні будуть визначатися переважно полем високого тиску та антициклонами. Тож суттєві опади не очікуються.
Лише в другій половині тижня та на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу,
– зазначив метеоролог.
Очікується, що вітер буде слабким. Подекуди можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при мінусовій температурі повітря.
Прогноз погоди на 2 – 8 грудня
- У понеділок, 2 грудня, по всій Україні без опадів. Подекуди можливі туман і паморозь. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду, на Лівобережжі змінних напрямків. Вночі 0 – -5 градусів, вдень 0 – +5 градусів, у Криму та на Прикарпатті до +7 градусів.
- У вівторок здебільшого без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень 0 – +5 градусів. Втім, у Криму, на Одещині та Прикарпатті до +8 градусів.
- У середу, 4 грудня, по всій Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду Вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4 градуси. У Криму й Одеській області вночі -1 – +4, вдень +3 – +8 градусів.
- У четвер також опади не передбачаються. Тільки на крайньому Заході вдень і ввечері подекуди можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями в Україні можливий туман. Вітер південно-східної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4. У Криму та на Одещині вночі -1 – +4, вдень +2 – +7 градусів.
- У п'ятницю, 6 грудня, очікуються невеликий сніг, мокрий сніг. Подекуди мряка й туман. Тільки на Південному Сході переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у південно-західній половині змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі в межах -3 – +2 градуси, вдень -1…+4 градуси. У Криму, Приазов'ї та на Одещині +3 – +8 градусів
- У суботу в північних, центральних і східних областях, а вдень також на крайньому Заході й Одещині очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень подекуди дощу та мряки. В окремих регіонах тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду, у західній частині поривчастий. Вночі складе -4 – +1 градус, вдень -1 – +4, у південних областях +2 – +7.
- У неділю подекуди на Заході невеликий мокрий сніг і дощ, в інших регіонах України – без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень +2 – +7 градусів. Однак на Півдні вночі 0 – +5 градусів, вдень ще до +7 – +12 градусів.