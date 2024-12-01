Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

За прогнозом Кібальчича, протягом тижня погодні умови в Україні будуть визначатися переважно полем високого тиску та антициклонами. Тож суттєві опади не очікуються.

Лише в другій половині тижня та на вихідних малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу,

– зазначив метеоролог.

Очікується, що вітер буде слабким. Подекуди можливі тумани з випадінням мряки та утворенням паморозі при мінусовій температурі повітря.

Прогноз погоди на 2 – 8 грудня