Метеорологи предупредили, что опасные метеорологические явления в Днепропетровской области будут сохраняться до конца дня. Непогода накроет Днепропетровскую область в ближайший час.
Смотрите также В каких областях будет экстремальная жара, а где – сильные ливни, грозы и град
На Днепропетровщине ожидают грозу
Синоптики рассказали, что на Днепропетровскую область надвигается гроза. Они отметили, что непогода будет бушевать до конца 15 июля.
Как выглядит небо в Днепропетровской области: смотрите видео
В ближайший час с сохранением до конца дня 15 июля местами по Днепропетровской области и в городе Днепр ожидается гроза,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Там добавили, что в области объявлен І уровень опасности (желтый).
Что такое І уровень опасности
И уровень опасности означает потенциально опасные метеорологические явления, которые могут нанести определенные неудобства жителям, повлиять на окружающую среду и работу инфраструктуры.
Предупреждение от синоптиков о грозе / Фото Укргидрометцентра
Также местные сообщают о пылевой буре, которую подняли мощные порывы ветра.
Пылевая буря в Днепре: смотрите видео
К слову, на Львовщине утром 15 июля также объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается гроза, шквальный ветер, град и сильные осадки.