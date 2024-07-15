Метеорологи попередили, що небезпечні метеорологічні явища в Дніпропетровській області будуть зберігатися до кінця дня. Негода накриє Дніпропетровську область в найближчу годину.
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На Дніпропетровщині очікують грозу
Синоптики розповіли, що на Дніпропетровську область насувається гроза. Вони зазначили, що негода буде вирувати до кінця 15 липня.
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У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 15 липня місцями по Дніпропетровській області та у місті Дніпро очікується гроза,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Там додали, що в області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Що таке І рівень небезпечності
І рівень небезпечності означає потенційно небезпечні метеорологічні явища, які можуть завдати певних незручностей мешканцям, вплинути на довкілля та роботу інфраструктури.
Попередження від синоптиків про грозу / Фото Укргідрометцентру
Також місцеві повідомляють про пилову бурю, яку здійняли потужні пориви вітру.
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До слова, на Львівщині вранці 15 липня також оголосили штормове попередження. В регіоні очікується гроза, шквальний вітер, град та сильні опади.