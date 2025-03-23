Какой будет погода в Украине до конца марта

В ближайшие дни в большинстве областей будет ощутимое изменение погоды. Все из-за развития циклонической деятельности и активизации атмосферных фронтов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю

Погода в Украине станет более неустойчивой. Кое-где пройдут осадки различной интенсивности. Кроме того, время будет усиление ветра и кратковременный туман.

Впрочем, по прогнозу Кибальчича, температура воздуха сохранится на достаточно высоком уровне. Превысит климатическую норму по всей Украине на 4 – 7 градусов. Существенные колебания не ожидаются.

В понедельник, 24 марта, на Западе, днем также кое-где на Севере пройдут дожди, в Карпатах и на Закарпатье днем местами значительные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины возможны порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +2 – +8, днем +9 – +14, однако, в южных областях и местами на Прикарпатье +12 – +17 градусов.

Во вторник на Западе и Севере сохранится неустойчивая и дождливая погода. Днем небольшие дожди также пройдут в восточных областях и на Полтавщине. На Юге преимущественно без осадков.

Ночью и утром на Правобережье местами туманы. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью +3 – +8, днем +8 – +14 градусов, на Юге +16 – +21.

В среду, 26 марта, ночью на Востоке, днем на Западе ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, на Юго-Западе юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +2 – +7, на Севере около 0 градусов. Днем +12 – +17, но на юге Одесской области и в Крыму местами до +20 градусов.

В четверг на Западе и Севере снова ожидается дождливая погода. На остальной территории без существенных осадков. В Карпатах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +5 – +10 градусов, днем +13 – +18, но на Западе +7 – +12, в Крыму местами +20 – +23 градуса.

В пятницу, 28 марта, дожди ожидаются в западных, северных, центральных областях, а еще на Харьковщине. В Карпатах осадки в основном в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер на Левобережье юго-восточный, на Правобережье северный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +6 – +11 градусов, днем +14 – +21. На Западе -1 – +4 градуса, днем +7 – +12 градусов.

В субботу на Западе и Одесской области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду, на Юго-Востоке днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +3 – +8, днем +13 – +18 градусов, в Крыму местами +19 – +23.

В воскресенье, 30 марта, дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях. На Западе и Востоке преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +6 – +11, днем +12 – +18 градусов.