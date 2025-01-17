Какой будет погода до конца зимы в Украине

Прошла уже половина зимы, однако, сильных морозов в Украине еще не было. Лишь кое-где температура воздуха снижалась до -14 градусов. Впрочем, такое похолодание было непродолжительным.

Какую температуру прогнозируют до конца зимы, – сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху в интервью NV.

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Погода зимой 2025 года в Украине

Накануне представительница Укргидрометцентра рассказывала, что эта неделя будет достаточно спокойной. Сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей. Так, если в начале было ближе к -3, то в конце все чаще будет до +3.

По предварительному прогнозу, уже с 20 января должно потеплеть. Синоптик отметила, что примерно так будет продолжаться и дальше эта зима, – с температурами преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов.

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Добавим, в конце декабря в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что в течение всего зимнего сезона температуры будут колебаться от небольших минусов до плюсов.

"Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше", – отмечала представительница Укргидрометцентра.