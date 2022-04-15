Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в интервью CNN. У россиян уже хватило времени и возможностей, чтобы перегруппироваться.

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Масштабного наступления на Донбассе еще не было

Глава ОВА говорит: россияне уже пробовали совершить прорыв между Харьковской и Донецкой областями. Однако эти атаки украинские воины отражали и враг нес потери – как в технике, так и в живой силе.

Однако мы еще не видели масштабного наступления на Донбассе – в том виде, как мы ожидаем. Есть несколько причин для этого, главная из которых – погода. Она не позволяет двигаться тяжелой технике, однако это несколько дней,

– объяснил Кириленко.

Именно через власть постоянно призывает местное население эвакуироваться как можно скорее. Враг продолжит тяжелые обстрелы артиллерией населенных пунктов, направляя свои удары именно на гражданских.

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