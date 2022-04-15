Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю CNN. У росіян вже вистачило часу та можливостей, аби перегрупуватись.

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Масштабного наступу на Донбасі ще не було

Голова ОВА каже: росіяни вже пробували здійснити прорив між Харківською та Донецькою областями. Проте ці атаки українські воїни відбивали і ворог зазнавав втрат – як у техніці, так і у живій силі.

Проте ми ще не бачили масштабного наступу на Донбасі – у тому вигляді, як ми очікуємо. Є кілька причин для цього, головна з яких – погода. Вона не дозволяє рухатись важкій техніці, проте це справа кількох днів,

– пояснив Кириленко.

Саме через це влада постійно закликає місцеве населення евакуюватись якомога швидше. Ворог продовжить важкі обстріли артилерією населених пунктів, спрямовуючи свої удари саме на цивільних.

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