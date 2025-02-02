Но будет ли снег в феврале, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
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Будет ли снег в феврале
Метеоролог отметила, по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, в феврале в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы из Атлантики. Это будет способствовать повышению температуры воздуха на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.
Арктические вторжения, как и морозы до -30 градусов, маловероятны. Поскольку будет преобладать положительная температура воздуха, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе,
– отметила Вера Балабух.
Также эксперт ответила, могут ли в Украине вообще исчезнуть снежные зимы. В частности, отметила повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории нашего государства преобладает плюсовая температура воздуха.
При таких условиях осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Снег если и выпадает, – быстро тает. Устойчивый покров не образуется.
И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны,
– подчеркнула метеоролог.
Обратите внимание! За последние 30 лет зима в Украине стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц.
Будет ли ранняя весна
- Кстати, глобальное потепление существенно повлияло не только на продолжительность зимы, но и на начало весны. Так, он сместился на более ранние сроки по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.
- Первыми весну еще в середине января встречают Закарпатье, Крым и южные районы Одесской области.
- Постепенно она движется на север и в центральные области приходит в конце января – начале февраля. В северные и западные – в середине или конце февраля.
- Позднее всего весна начинается на Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах. Это традиционно самые холодные регионы Украины. Здесь весна может начинаться в начале и даже в середине марта.
- Однако подчеркнула метеоролог, в отдельные годы этот порядок нарушается и весна может прийти значительно позже или раньше, как в этом году.
- "В некоторые годы у нас вообще температура воздуха может не опускаться ниже 0 градусов на длительный период. Поэтому можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы. Именно такие процессы мы наблюдаем в этом году в Украине во многих регионах", – подчеркнула Вера Балабух.