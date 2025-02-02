Но будет ли снег в феврале, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Будет ли снег в феврале

Метеоролог отметила, по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, в феврале в Украину будут поступать преимущественно теплые воздушные массы из Атлантики. Это будет способствовать повышению температуры воздуха на 2 – 3 градуса выше климатической нормы.

Арктические вторжения, как и морозы до -30 градусов, маловероятны. Поскольку будет преобладать положительная температура воздуха, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя, а не снега. Поэтому сильные снегопады наиболее вероятны только в Карпатском регионе,

– отметила Вера Балабух.

Также эксперт ответила, могут ли в Украине вообще исчезнуть снежные зимы. В частности, отметила повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории нашего государства преобладает плюсовая температура воздуха.

При таких условиях осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Снег если и выпадает, – быстро тает. Устойчивый покров не образуется.

И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить о том, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны,

– подчеркнула метеоролог.

Обратите внимание! За последние 30 лет зима в Украине стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц.

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