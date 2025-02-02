Та чи буде сніг у лютому, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
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Чи буде сніг у лютому
Метеорологиня зазначила, за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, у лютому в Україну надходитимуть переважно теплі повітряні маси з Атлантики. Це сприятиме підвищенню температури повітря на 2 – 3 градуси вище за кліматичну норму.
Арктичні вторгнення, як і морози до -30 градусів, малоймовірні. Оскільки переважатиме додатна температура повітря, то опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу. То ж сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні,
– наголосила Віра Балабух.
Також експертка відповіла, чи можуть в Україні взагалі зникнути сніжні зими. Зокрема, зазначила підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території нашої держави переважає плюсова температура повітря.
За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу. Сніг якщо й випадає, – швидко тане. Стійкий покрив не утворюється.
І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі,
– підкреслила метеорологиня.
Зверніть увагу! За останні 30 років зима в Україні стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць.
Чи буде рання весна
- До речі, глобальне потепління суттєво вплинуло не лише на тривалість зими, а й на початок весни. Так, він змістився на більш ранні строки порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.
- Першими весну ще в середині січня зустрічають Закарпаття, Крим і південні райони Одеської області.
- Поступово вона рухається на північ і в центральні області приходить у кінці січня – на початку лютого. У в північні й західні – у середині або кінці лютого.
- Найпізніше весна починається на Сході, Північному Сході й у Карпатах. Це традиційно найхолодніші регіони України. Тут весна може починатися на початку і навіть в середині березня.
- Однак, наголосила метеорологиня, в окремі роки цей порядок порушується і весна може прийти значно пізніше або раніше, як цього року.
- "У деякі роки в нас взагалі температура повітря може не опускатись нижче 0 градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими. Саме такі процеси ми спостерігаємо цього року в Україні у багатьох регіонах", – підкреслила Віра Балабух.