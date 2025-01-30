Но будет ли резкое похолодание уже в первые дни февраля – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Будет ли ранняя весна и ждать ли морозов в феврале: интервью с метеорологом о погоде в Украине

Похолодание в феврале

Синоптики прогнозировали, что ночью 31 января осадков не будет. Однако днем на Западе, Севере, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами ожидается небольшой дождь.

В Украине, кроме крайнего Запада и Крыма, ночью и утром туман. Ночью от +4 до -1 градуса, днем +5 – +11, но на Юге +2 – +7 и +10 – +15 градусов соответственно.

В субботу, 1 февраля, в большинстве центральных, южных и в восточных областях будут идти дожди. На Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег.

В воскресенье на большей части небольшой мокрый снег уже на большей части территории нашего государства. На Юге и Востоке – с дождем.

Ожидается постепенное снижение температуры: ночью и днем 1 февраля до 0 – -7 градусов, 2 февраля до -3 – +3 градусов, на Юго-Востоке 0 – -6 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

Узнайте уже сейчас Будет ли сильный снег и морозы до -30 градусов в феврале

Прогноз погоды на 31 января – 2 февраля / Скриншоты с Укргидрометцентра

Читайте также Почему в Украине аномально теплая зима

Погода на месяц