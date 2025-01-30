Но будет ли резкое похолодание уже в первые дни февраля – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Похолодание в феврале
Синоптики прогнозировали, что ночью 31 января осадков не будет. Однако днем на Западе, Севере, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами ожидается небольшой дождь.
В Украине, кроме крайнего Запада и Крыма, ночью и утром туман. Ночью от +4 до -1 градуса, днем +5 – +11, но на Юге +2 – +7 и +10 – +15 градусов соответственно.
В субботу, 1 февраля, в большинстве центральных, южных и в восточных областях будут идти дожди. На Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег.
В воскресенье на большей части небольшой мокрый снег уже на большей части территории нашего государства. На Юге и Востоке – с дождем.
Ожидается постепенное снижение температуры: ночью и днем 1 февраля до 0 – -7 градусов, 2 февраля до -3 – +3 градусов, на Юго-Востоке 0 – -6 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 31 января – 2 февраля / Скриншоты с Укргидрометцентра
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Погода на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в феврале 2025 года предполагается от -3 до +2 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров, что меньше нормы.
- Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который когда-либо фиксировали в феврале за всю историю наблюдений, составляет -24 – -39 градусов, на юге Одесской области и в Крыму -15 – -23.