Та чи буде різке похолодання вже в перші дні лютого – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в лютому

Синоптики прогнозували, що вночі 31 січня опадів не буде. Однак, вдень на Заході, Півночі, Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині подекуди очікується невеликий дощ.

В Україні, окрім крайнього Заходу та Криму, вночі та вранці туман. Уночі від +4 до -1 градуса, вдень +5 – +11, але на Півдні +2 – +7 і +10 – +15 градусів відповідно.

У суботу, 1 лютого, у більшості центральних, південних і в східних областях йтимуть дощі. На Закарпатті й у Карпатах невеликий мокрий сніг.

У неділю на більшій частині невеликий мокрий сніг уже на більшій частині території нашої держави. На Півдні та Сході – з дощем.

Очікується поступове зниження температури: вночі та вдень 1 лютого до 0 – -7 градусів, 2 лютого до -3 – +3 градусів, на Південному Сході 0 – -6 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 31 січня – 2 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

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