Та чи буде різке похолодання вже в перші дні лютого – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Похолодання в лютому
Синоптики прогнозували, що вночі 31 січня опадів не буде. Однак, вдень на Заході, Півночі, Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині подекуди очікується невеликий дощ.
В Україні, окрім крайнього Заходу та Криму, вночі та вранці туман. Уночі від +4 до -1 градуса, вдень +5 – +11, але на Півдні +2 – +7 і +10 – +15 градусів відповідно.
У суботу, 1 лютого, у більшості центральних, південних і в східних областях йтимуть дощі. На Закарпатті й у Карпатах невеликий мокрий сніг.
У неділю на більшій частині невеликий мокрий сніг уже на більшій частині території нашої держави. На Півдні та Сході – з дощем.
Очікується поступове зниження температури: вночі та вдень 1 лютого до 0 – -7 градусів, 2 лютого до -3 – +3 градусів, на Південному Сході 0 – -6 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 31 січня – 2 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Погода на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура в лютому 2025 року передбачається від -3 до +2 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 25 – 65 міліметрів, що менше за норму.
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який коли-небудь фіксували в лютому за всю історію спостережень, становить -24 – -39 градусів, на півдні Одещини й у Криму -15 – -23.