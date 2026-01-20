Какой может быть погода в феврале: что говорят синоптики
- Синоптики пока не могут точно спрогнозировать погоду в феврале, но отмечают тенденцию к ослаблению морозов.
- Более точные прогнозы по среднемесячной температуре и осадкам в Укргидрометцентре будут уточнять после 25 января.
Сейчас трудно точно спрогнозировать погоду, которая будет в Украине в феврале. Впрочем, специалисты видят некоторые тенденции, которые могут свидетельствовать об определенном ослаблении морозов.
Такую информацию во время брифинга сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет 24 Канал.
Будет ли потепление в феврале?
По словам синоптика, пока есть определенные расчеты относительно возможных погодных условий в Украине в феврале, однако о более точных прогнозах, как отметила Наталья Птуха стоит уже будет говорить после 25 января.
Она объяснила, что примерно в эти сроки специалисты Укргидрометцентра будут составлять прогноз среднемесячной температуры, а также среднемесячного распределения осадков, которая стоит ждать в течение февраля.
По предварительным оценкам (которые были у нас в начале зимнего сезона), то февраль... ожидался несколько выше климатической нормы,
– сказала она.
Представительница Укргидрометцентра добавила, что уточнять это будут в конце января, однако пока "тенденция идет к тому", что в начале февраля температурный фон скорее всего будет "выше, чем тот, который есть сейчас".
О чем еще сообщают синоптики?
С 22 января на погоду в Украине начнут влиять атмосферные фронты. Из-за этого с 23 января в западных областях и на юго-востоке возможен небольшой снег, также возможны незначительные повышения температуры.
Таким образом в ближайшие дни в Украине сохранится холодная зимняя погода, однако уже в конце недели возможны изменения в сторону потепления. А сейчас на погодную ситуацию в стране влияет антициклон.
К слову, Bloomberg. со ссылкой на специалистов сообщал, что в ближайшие дни Европу может охватить вторжение холодных воздушных масс из Сибири, которые задержатся до середины февраля.