20 января, 08:00
Какой может быть погода в феврале: что говорят синоптики

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Синоптики пока не могут точно спрогнозировать погоду в феврале, но отмечают тенденцию к ослаблению морозов.
  • Более точные прогнозы по среднемесячной температуре и осадкам в Укргидрометцентре будут уточнять после 25 января.

Сейчас трудно точно спрогнозировать погоду, которая будет в Украине в феврале. Впрочем, специалисты видят некоторые тенденции, которые могут свидетельствовать об определенном ослаблении морозов.

Такую информацию во время брифинга сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет 24 Канал.

Будет ли потепление в феврале?

По словам синоптика, пока есть определенные расчеты относительно возможных погодных условий в Украине в феврале, однако о более точных прогнозах, как отметила Наталья Птуха стоит уже будет говорить после 25 января.

Она объяснила, что примерно в эти сроки специалисты Укргидрометцентра будут составлять прогноз среднемесячной температуры, а также среднемесячного распределения осадков, которая стоит ждать в течение февраля.

По предварительным оценкам (которые были у нас в начале зимнего сезона), то февраль... ожидался несколько выше климатической нормы, 
– сказала она.

Представительница Укргидрометцентра добавила, что уточнять это будут в конце января, однако пока "тенденция идет к тому", что в начале февраля температурный фон скорее всего будет "выше, чем тот, который есть сейчас".

О чем еще сообщают синоптики?

  • С 22 января на погоду в Украине начнут влиять атмосферные фронты. Из-за этого с 23 января в западных областях и на юго-востоке возможен небольшой снег, также возможны незначительные повышения температуры.

  • Таким образом в ближайшие дни в Украине сохранится холодная зимняя погода, однако уже в конце недели возможны изменения в сторону потепления. А сейчас на погодную ситуацию в стране влияет антициклон.

  • К слову, Bloomberg. со ссылкой на специалистов сообщал, что в ближайшие дни Европу может охватить вторжение холодных воздушных масс из Сибири, которые задержатся до середины февраля.