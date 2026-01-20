Какой может быть погода в феврале: что говорят синоптики

Сейчас трудно точно спрогнозировать погоду, которая будет в Украине в феврале. Впрочем, специалисты видят некоторые тенденции, которые могут свидетельствовать об определенном ослаблении морозов.

Такую информацию во время брифинга сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет 24 Канал.

Будет ли потепление в феврале?

По словам синоптика, пока есть определенные расчеты относительно возможных погодных условий в Украине в феврале, однако о более точных прогнозах, как отметила Наталья Птуха стоит уже будет говорить после 25 января.

Она объяснила, что примерно в эти сроки специалисты Укргидрометцентра будут составлять прогноз среднемесячной температуры, а также среднемесячного распределения осадков, которая стоит ждать в течение февраля.

По предварительным оценкам (которые были у нас в начале зимнего сезона), то февраль... ожидался несколько выше климатической нормы,

– сказала она.

Представительница Укргидрометцентра добавила, что уточнять это будут в конце января, однако пока "тенденция идет к тому", что в начале февраля температурный фон скорее всего будет "выше, чем тот, который есть сейчас".

О чем еще сообщают синоптики?