В Украине значительно изменится погода: как и когда именно

После аномально теплых выходных в Украину начал приближаться атмосферный фронт. Именно он будет способствовать вымыванию пыли, которая поступила к нам из Сахары. Дожди будут идти практически по всей территории нашего государства.

Как изменится погода, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что ожидается похолодание, передает 24 Канал.

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Дожди и похолодание

Накануне синоптик рассказала, что уже со среды практически уже по всей территории Украины будут локальные кратковременные небольшие дожди и отдельные грозы.

Воздушные потоки в течение следующих нескольких суток изменятся на западные скорости 5 – 12 метров в секунду. Однако, 3 апреля местами в западных и северных областях порывы ветра 15 – 20, а на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду.

Птуха отметила, что со среды в Украине ожидается определенное снижение температуры. В частности, ночью уже от 3 до 10 градусов тепла, днем 12 – 17. Только на Юге и Востоке еще до +20 градусов.

Обратите внимание, что в четверг по северным областям днем несколько ниже температура, – всего 8 – 13 градусов,

– отметила синоптик.

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Ориентировочный прогноз погоды на 4 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра