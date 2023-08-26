Когда ожидается гроза и в каких областях снова пройдут ливни, пишет 24 Канал. Приготовьте свои зонтики и посмотрите правила поведения во время грозы.

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Когда и где будет гроза

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в субботу на Северо-Западе, днем воскресенья местами в северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. Интересно, что в выходные также ожидается повышение температуры на 2 – 4 градуса.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на сайте Укргидрометцентра, вероятно, в понедельник, 28 августа, будет без дождя и грозы. Впрочем, уже со вторника непогода может усилиться.

Так, 29 августа кратковременные дожди и грозы ожидаются уже во всех западных областях. Далее, в среду, они, вероятно, также будут в Одесской, Винницкой и Житомирской областях. В столице местами кратковременные осадки.

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Ориентировочный прогноз на 30 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

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Какая будет погода в последнюю субботу лета

Заметим, синоптики отмечали, что 26 августа в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В северо-западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Кроме того, на Северо-Востоке ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений с порывами 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +13…+18 градусов, на побережье морей до 23.

Днем столбики термометров достигнут 27 – 32 градусов тепла. В юго-западной части кое-где до +35. Между тем, в восточных и Сумской областях +24...+29.

В Карпатах ночью только +11...+16, днем +23...+28 градусов.

Прогноз погоды на 26 августа / Скриншот из Укргидрометцентра