Где будут ливни и значительное похолодание в последнюю неделю лета

До конца августа в большинстве областей Украины сохранится теплая, временами жаркая погода. Преимущественно будет без осадков. Впрочем, местами ожидаются сильные дожди и ощутимое похолодание.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт подробно рассказал, какая будет погода в последнюю неделю лета.

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Прогноз погоды на неделю

Синоптик отметил, что в Украине будут преобладать ветры восточной четверти. Они принесут сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.

В то же время над Крымом ожидается развитие циклонической деятельности, благодаря которой здесь пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха. В остальных регионах Украины дожди маловероятны,

– отметил Кибальчич.

В понедельник осадков не будет нигде. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью в западных и северных областях +10 – +15 градусов, на остальной территории Украины +18 – +23. Днем +31 – +36, только на крайнем Западе +25 – +30.

Во вторник, 27 августа, в Крыму, на юге Херсонщины, в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди, временами с грозами.

В Крыму местами сильные ливни,

– подчеркнул синоптик.

Добавил, в других регионах без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, на Юго-Востоке и в Крыму порывы, 17 – 22 метра в секунду. Ночью +17 – +23, днем +30 – +35. Только в Крыму и в Карпатах +21 – +26 градусов.

Далее, 28 августа, в Украине без существенных осадков. Кибальчич отметил, что в северо-западной акватории Черного моря ожидается шторм вследствие прохождения активного циклона. Ветер восточный/северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы, 15 – 20 Температура ночью +18 – +23 градуса, днем +29 – +34.

В четверг на большей части территории Украины также без существенных осадков. Только в оккупированном Крыму и Карпатах умеренные дожди в сопровождении гроз. Ветер восточной четверти, 7 – 12 метров на секунду, в южной половине отдельные порывы, 15 – 17. Ночью +18 – +23, днем +29 – +34 градуса.

В пятницу небольшие дожди с грозами вероятны в Херсонской области и в Крыму. В остальных регионах – без существенных осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Приазовье порывы, 15 – 20. Ночью +19 – +24 градуса, днем +30 – +35.

В последний день лета, 31 августа, жаркая и сухая погода сохранится в большинстве областей. В Крыму – небольшие дожди и прохлада, отметил Кибальчич. Ветер восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +19 – +24, днем +30 – +35 градусов, на оккупированном полуострове +25 – +30.