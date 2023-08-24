Когда ожидается усиление осадков, и в каких областях будет лить в конце месяца, пишет 24 Канал.

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Когда будет дождь в большинстве областей

В Укргидрометцентре прогнозировали, что на День Независимости в Карпатском регионе, в пятницу на Северо-Востоке страны ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Тем временем на остальной территории Украины пока без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 23 – 29. В южной части ночью 17 – 23, днем 27 – 33,

– добавили синоптики.

По ориентировочным прогнозам на картах, в субботу дожди, вероятно, пройдут в большинстве западных и северных областей. Также снова возможны грозы. В воскресенье – местами кратковременный дождь только на Западе.

Любопытно, что уже 28 августа может лить в большинстве областей. В частности, на Западе, в центральной части, а еще частично на Севере и Юге. Впрочем, пока гроза в понедельник не ожидается.

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Ориентировочный прогноз на 28 августа / Скриншот из Укргидрометцентра