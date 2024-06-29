Аномальная жара, ливни и грозы: какая будет погода в июле

Уже с понедельника –июль. Обычно это самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также жаркой засушливой погоды.

Каким же будет второй месяц лета в Украине в этом году, или ждать сильной жары, передает 24 Канал.

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Погода на июль 2024 года

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.

Июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, и периодами жаркой засушливой погоды,

– отметили синоптики.

Кстати, если говорить о климатической характеристике, абсолютный минимум температуры в июле достигает +1 – +9; на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, на высокогорье Карпат 0 – -1 градус.

Абсолютный максимум +34 – +39,9. Однако, в южных, восточных и Днепропетровской областях, а еще в Крыму местами даже +40 – +41 градус, в горных районах +26 – +33.

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Прогноз на трое суток