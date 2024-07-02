В первую неделю июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы

Уже в первую июльскую неделю Украина станет одной из самых жарких стран Европы. Почти всю страну накроет сухой жаркий аравийский воздух.

В целом июль считается одним из самых жарких месяцев и периодом неустойчивой погоды с грозами. О жаре в Украине рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Украину накрыла рекордная жара

Причиной жары является сухой жаркий аравийский воздух, который поступает на территории Украины. По словам синоптиков, он накроет почти всю страну, кроме западных областей.

Сейчас там выпадают осадки, местами значительные дожди, а в отдельных районах град и шквал. Эти атмосферные фронты в дальнейшем будут перемещаться в северные области, в частности, на Киевщину,

– объяснила Диана Кривобок.

2 июля, на Киевщине днем местами кратковременные дожди с грозами: температура воздуха будет достигать +34 градуса, а в Киеве +32 градуса.

Со среды, 3 июля, дневные температурные максимумы снизятся на 2 – 4 градуса, поэтому в столице в течение недели прогнозируют около +28 и +30 в области.

В части областей ожидаются дожди

В ближайшие дни в части областей Украины снова будут идти дожди. Синоптики прогнозировали, что 2 – 3 июля в западных, северных и Винницкой областях, днем 4 июля в Украине, кроме Востока, снова пройдут грозовые дожди.

Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.