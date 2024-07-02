Загалом липень вважається одним із найспекотніших місяців та періодом нестійкої погоди з грозами. Про спеку в Україні розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Україну накрила рекордна спека

Причиною спеки є сухе спекотне аравійське повітря, яка надходить на території України. За словами синоптиків, воно накриє майже всю країну, окрім західних областей.

Зараз там випадають опади, місцями значні дощі, а в окремих районах град та шквал. Ці атмосферні фронти надалі переміщуватимуться в північні області, зокрема, на Київщину,

– пояснила Діана Кривобок.

2 липня, на Київщині вдень місцями короткочасні дощі з грозами: температура повітря сягатиме +34 градуси, а в Києві +32 градуси.

Із середи, 3 липня, денні температурні максимуми знизяться на 2 – 4 градуси, тож в столиці протягом тижня прогнозують близько +28 та +30 в області.

В частині областей очікуються дощі

Найближчими днями в частині областей України знову дощитиме. Синоптики прогнозували, що 2 – 3 липня у західних, північних і Вінницькій областях, вдень 4 липня в Україні, окрім Сходу, знову пройдуть грозові дощі.

Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.