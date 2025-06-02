Будут ли в Украине снова заморозки

В этом году май был довольно-таки холодным – с заморозками и даже снегом. Потепление пришло лишь в третьей декаде. И хотя уже началось лето, ранее заморозки фиксировали и в июне.

Но ждать ли заморозков летом этого года, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра.

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Заморозки в июне

Наталья Птуха рассказала, что в целом заморозки в июне возможны. Впрочем, ранее их фиксировали редко.

Пока мы таких тенденций не видим. Температурный фон будет, наоборот, несколько повышаться начиная где-то с 3 – 4 числа,

– подчеркнула синоптик.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха в июне, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, достигал +1 – +9 градусов. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, а также в горных районах местами -0,3–-3,4 градуса. На высокогорье Карпат до -5 градусов.

Ожидается, что июнь будет теплее климатической нормы на 1,5 – 2 градуса. Среднемесячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов.