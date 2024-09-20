Уже этой ночью: в каких областях ожидаются первые заморозки

На этих выходных в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Впрочем, в части областей могут ударить первые заморозки.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Метеоролог сделал прогноз на 21 и 22 сентября.

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Заморозки в Украине

Вследствие сохранения антициклональной циркуляции и зоны высокого атмосферного давления, в ближайшие дни во всех областях ожидается хорошая и теплая погода, без осадков. Температура будет превышать норму на 3 – 5 градусов. Теплее всего на Юге и Востоке.

В то же время Кибальчич предупредил, что из-за длительной засухи и локальных пожаров в экосистемах северных, восточных и местами центральных регионов может наблюдаться ухудшение качества воздуха и его прозрачности (так называемая мгла).

"Наиболее заметное снижение прозрачности атмосферы может фиксироваться в ночные и утренние часы при слабом ветре", – отметил синоптик.

По прогнозу Кибальчича, 21 сентября в западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4 – +9 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0 – -3 градуса, днем +21 – +26 градусов. В Карпатах ночью -2 – +3 градуса, днем +15 – +20 градусов,

– спрогнозировал синоптик.

Добавил, что на Севере малооблачно и без осадков. Ночью +4 – +9. Днем +21 – +26.

В центральных регионах сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26 градусов.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ночью +11 – +16, днем +23 – +28. Тем временем на Востоке малооблачно. Ночью +6 – +11, днем +21 – +26 градусов.

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Заметим, что по прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 22 сентября, заморозки не ожидаются. Так, ночью на Западе +6 – +11, только в Карпатах +1 – +6.