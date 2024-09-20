Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Метеоролог зробив прогноз на 21 і 22 вересня.

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Заморозки в Україні

Внаслідок збереження антициклональної циркуляції й зони високого атмосферного тиску, найближчими днями в усіх областях очікується хороша й тепла погода, без опадів. Температура буде перевищувати норму на 3 – 5 градусів. Найтепліше на Півдні та Сході.

Водночас Кібальчич попередив, що через тривалу посуху й локальні пожежі в екосистемах північних, східних і подекуди центральних регіонів може спостерігатися погіршення якості повітря та його прозорості (так звана імла).

"Найбільш помітне зниження прозорості атмосфери може фіксуватися в нічні та ранкові години при слабкому вітрі", – зазначив синоптик.

За прогнозом Кібальчича, 21 вересня у західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +4 – +9 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – -3 градуси, вдень +21 – +26 градусів. У Карпатах вночі -2 – +3 градуси, вдень +15 – +20 градусів,

– спрогнозував синоптик.

Додав, що на Півночі малохмарно й без опадів. Вночі +4 – +9. Вдень +21 – +26.

У центральних регіонах сухо й сонячно. Температура повітря вночі +8 – +13 градусів, вдень +21 – +26 градусів.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вночі +11 – +16, вдень +23 – +28. Тим часом на Сході малохмарно. Вночі +6 – +11, вдень +21 – +26 градусів.

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Зауважимо, що за прогнозом Кібальчича, у неділю, 22 вересня, заморозки не очікуються. Так, вночі на Заході +6 – +11, лише в Карпатах +1 – +6.