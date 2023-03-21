Красота на высоте: спасатель показал впечатляющие фото из весенних Карпат

Весна продолжается, но в Карпатах до сих пор царит зима. Горный спасатель поделился поразительными кадрами того, что сейчас происходит в высокогорье.

Так, сейчас на высокогорье до сих пор лежит снег. Как оказалось, он может быть там до лета.

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Как выглядят весенние Карпаты

Невероятными кадрами заснеженных склонов Черногорского хребта поделился горный спасатель Василий Фицак.

По словам спасателей, на высокогорье снег может лежать до лета. Поэтому, если вы планируете идти в поход, то учитывайте прогноз погоды и убедитесь в безопасности схождения.

В Карпатах до сих пор лежит снег / фото Василий Фицак

Какая будет погода 21 марта

21 марта температура воздуха будет достаточно теплой. Зима уже отступила, так что даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нуля, а днем – ниже +10.

Так, на Западе Украины следует ожидать температуру за окном в пределах +10…+14. Вместе с этим, кроме небольших осадков, будет облачно с прояснениями. На Севере погода будет похожей: температура от +11 до +14, облачное с прояснениями небо и несущественные осадки. Лишь столицу дождь обойдет стороной.

На Востоке же будет немного холоднее, однако незаметно, в пределах пары градусов. Так, минимально украинцам там стоит ожидать +9, максимально же воздух прогреется до +13. Такой же будет погода и на Юге Украины, при этом холоднее всего в регионе будет в Одесской области. Там столбики термометра 21 марта будут показывать от +9 до +11.