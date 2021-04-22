Все в снегу, видимость плохая: в Карпатах не отступает зима
Утром 22 апреля на горе Поп Иван Черногорский снежно, туманно и морозно. Синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин в высокогорье Карпат.
Источник:24 канал
Хотя календарная весна в разгаре, в украинских Карпатах все еще царит зима.
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Какая погода на горе Поп Иван
- По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.
- Там дует юго-западный ветер, который разгоняется до 12 – 14 метров в секунду.
- Температура воздуха составляет -2 градуса.
Угроза схода лавин
В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении 22 апреля в украинских Карпатах угрозы схода снежных лавин. Опасно будет в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там объявили 3 уровень опасности.
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин / Карта с сайта Укргидрометцентра
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