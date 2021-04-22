Утром 22 апреля на горе Поп Иван Черногорский снежно, туманно и морозно. Синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин в высокогорье Карпат.

Хотя календарная весна в разгаре, в украинских Карпатах все еще царит зима.

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Какая погода на горе Поп Иван

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.

Там дует юго-западный ветер, который разгоняется до 12 – 14 метров в секунду.

Температура воздуха составляет -2 градуса.

Угроза схода лавин

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении 22 апреля в украинских Карпатах угрозы схода снежных лавин. Опасно будет в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Там объявили 3 уровень опасности.

Обратите внимание! Почти по всей Украине 22 апреля прогнозируют дожди и грозы. Воздух прогреется до +11...+18 градусов.



В Карпатах сохраняется угроза схода лавин / Карта с сайта Укргидрометцентра



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канал​а