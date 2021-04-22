Вранці 22 квітня на горі Піп Іван Чорногірський сніжно, туманно та морозяно. Синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин у високогір'ї Карпат.

Хоча календарна весна у розпалі, в українських Карпатах все ще панує зима.

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Яка погода на горі Піп Іван

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів.

Там дме південно-західний вітер, який розганяється до 12 – 14 метрів за секунду.

Температура повітря становить -2 градуси.

Загроза сходження лавин

Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження 22 квітня в українських Карпатах загрози сходження снігових лавин. Небезпечно буде у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Зверніть увагу! Майже по всій Україні 22 квітня прогнозують дощі та грози. Повітря прогріється до +11...+18 градусів.



У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта зі сайту Укргідрометцентру





Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 канал

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