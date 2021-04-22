Усе в снігу, видимість погана: у Карпатах не відступає зима
Вранці 22 квітня на горі Піп Іван Чорногірський сніжно, туманно та морозяно. Синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин у високогір'ї Карпат.
Джерело:24 канал
Хоча календарна весна у розпалі, в українських Карпатах все ще панує зима.
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Яка погода на горі Піп Іван
- За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів.
- Там дме південно-західний вітер, який розганяється до 12 – 14 метрів за секунду.
- Температура повітря становить -2 градуси.
Загроза сходження лавин
Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження 22 квітня в українських Карпатах загрози сходження снігових лавин. Небезпечно буде у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта зі сайту Укргідрометцентру
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