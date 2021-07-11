В частности, увидеть твердые осадки можно было на горе Поп Иван Черногорский. Видео со снегом появилось в сети.

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Путешественник Руслан Гродюк 10 июля отправился в горы в шортах и кроссовках. Ведь совсем не ожидал такой погоды.

Для того, чтобы поставить палатку, путник был вынужден разгребать снег ногами. В то же время уже сегодня, 11 июля, на высокогорье нет осадков, зато хорошая погода и солнце.

Снег на горе Поп Иван: что известно

Снег на поп Иване появился еще в начале июня. Тогда спасатели предупреждали об опасности, ведь порывы ветра достигали до 10–12 метров в секунду, а видимость была ограничена до 30 метров.

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Снова выпал снег на горе уже 14 июня. Температура воздуха колебалась около отметки 0 градусов по Цельсию, а ветер достигал до 11–12 метров в секунду.

Что известно о горе Поп Иван? По информации из Википедии, Поп Иван Черногорский – это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, которая имеет высоту 2 028 метра. Гора располагается на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора.

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