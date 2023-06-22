В то же время ожидается І уровень опасности – желтый. Поэтому будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице в непогоду.

Важно Сильные ливни, град и шквалы ветра: на Львов и область двигается непогода

На Киев и область двигается непогода

Как рассказали синоптики Укргидрометцентра, в Киевской области будут наблюдаться опасные метеорологические явления.

В ближайшее время в юго-восточной части Киевской области с содержанием до конца суток 22 июня – ожидается гроза.

К тому же будет желтый уровень опасности – І.



Непогода атакует Киевщину / Укргидрометцентр



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 Канала

Кстати, синоптики сообщали, что 22 июня в Киевской области будет переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура днем – 25 – 30 градусов. По Киеву температура ожидается днем 28 – 30 градусов.

Какой будет погода в Украине 23 июня

По данным синоптиков, 23 июня ночью будет без осадков. Ночная температура будет составлять от 15 до 20 градусов тепла. На Западе возможны туманы.

Днем пройдут кратковременные дожди на Западе и Севере, а также Харьковской области. К тому же в этих регионах возможны грозы.

Днем в Украине станет теплее до +27…+32. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.