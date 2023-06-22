Водночас очікується І рівень небезпеки – жовтий. Тому будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці в негоду.

Важливо Сильні зливи, град та шквали вітру: на Львів та область суне негода

На Київ та область суне негода

Як розповіли синоптики Укргідрометцентру, на Київщині спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища.

У найближчу годину в південно-східній частині Київської області з утриманням до кінця доби 22 червня – очікується гроза.

До того ж буде жовтий рівень небезпеки – І.



Негода атакує Київщину / Укргідрометцентр



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 Каналу

До речі, синоптики повідомляли, що 22 червня на Київщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вдень – 25 – 30 градусів. По Києву температура очікується вдень 28 – 30 градусів.

Якою буде погода в Україні 23 червня

За даними синоптиків, 23 червня вночі буде без опадів. Нічна температура становитиме від 15 до 20 градусів тепла. На Заході можливі тумани.

Вдень пройдуть короткочасні дощі на Заході й Півночі, а також у Харківській області. До того ж у цих регіонах можливі грози.

Вдень в Україні потеплішає до +27…+32. Вітер буде західним та південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.